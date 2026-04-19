США будут захватывать связанные с Ираном нефтяные танкеры и торговые суда 6 19.04.2026, 13:12

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Стали известны подробности операции.

В ближайшие дни американские военные начнут высаживаться на борт и захватывать в международных водах нефтяные танкеры и торговые суда, связанные с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Решение администрации президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Тегеран, по данным издания, направлено на то, чтобы заставить иранский режим вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по своей ядерной программе.

Планирование операции происходит на фоне того, как иранские военные продолжают усиливать контроль над проливом. В субботу, 18 апреля, они атаковали несколько торговых судов, заявив, что водный путь находится под «строгим контролем Ирана», пишет WSJ. Атака произошла на следующий день после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что пролив полностью открыт для коммерческого судоходства — это заявление ранее приветствовал Трамп.

Однако уже к вечеру субботы иранские власти объявили, что пролив снова закрыт. Как передает Mehr News Agency, в Центральном штабе иранской организации «Хатам аль-Анбия» заявили, что транзит через пролив вернулся к режиму строгого военного контроля. В Тегеране объяснили это решение действиями США, назвав американскую морскую блокаду «пиратством». «По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к предыдущему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под строгим управлением и контролем вооруженных сил», — цитирует заявление оперативного командования иранских вооруженных сил The Guardian. Пролив будет оставаться закрытым, подчеркивается в сообщении, «пока США не восстановят полную свободу судоходства» для судов, следующих из Ирана и обратно.

Тем временем в Центральном командовании США сообщают, что за несколько дней военно-морской блокады, начатой Америкой, уже развернуто 23 судна, пытавшихся покинуть иранские порты. Однако новая кампания, о которой пишет WSJ, позволит США брать под контроль связанные с Ираном суда по всему миру — в том числе те, которые перевозят иранскую нефть и уже находятся за пределами Персидского залива, а также корабли, перевозящие оружие для поддержки иранского режима.

Официально между США и Ираном продолжает действовать перемирие, и стороны через посредников ведут переговоры о заключении мирного соглашения. Однако несколькими днями ранее Трамп принял решение организовать в Ормузском проливе блокаду для судов, следующих в иранские порты или из них, а также для кораблей, связанных с Ираном. Причиной стал отказ Тегерана на переговорах в Исламабаде отказаться от обогащения урана.

Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи, комментируя эскалацию, написал в соцсети X: «Мы предупреждали, но вы не обращали на это внимания. Теперь наслаждайтесь возвращением Ормузского пролива к статусу-кво».

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