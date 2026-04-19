The Atlantic: Украина запускает план «Б» без поддержки США 14 19.04.2026, 13:39

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Киев пересматривает подход к сотрудничеству с Вашингтоном.

После длительных усилий сохранить Соединенные Штаты в качестве главного союзника Украина, похоже, пересматривает подход к сотрудничеству с Вашингтоном на фоне политики Дональда Трампа. Об этом пишет Филлипс Пейсон О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса, в авторской колонке для The Atlantic.

В материале аналитик отмечает, что пока Киев пытался сохранить партнерские отношения с США, Трамп, по его словам, демонстрировал симпатии к Владимиру Путину, сокращал военную помощь Украине и неоднократно критиковал украинское руководство, в частности президента Владимира Зеленского.

Переломный момент в отношениях

По мнению О’Брайена, переломным моментом стало участие Украины в мирных переговорах с Россией, которые, как он считает, были навязаны Киеву и выглядели как уступка в пользу Кремля.

«Но теперь, похоже, Киев отказался от Соединенных Штатов. Он агрессивно ищет новых дипломатических и военных партнеров», — пишет аналитик.

Поиск новых партнеров

По его словам, Украина активизирует сотрудничество со странами Персидского залива и параллельно заключает новые соглашения об оборонном взаимодействии с европейскими государствами.

О’Брайен также обращает внимание на жесткие заявления президента Зеленского относительно возможного ослабления санкций против России со стороны США, а также на его призывы к Европе усиливать собственные оборонные возможности без ориентации на Вашингтон.

«Изменение в публичной позиции Украины происходит на фоне улучшения военной ситуации в стране, по крайней мере по сравнению с трудностями прошлого года. Опираясь преимущественно на собственную индустрию дронов и военную структуру, украинские войска вернули себе инициативу во многих сферах», — отмечает он.

Военная ситуация и устойчивость Украины

Аналитик также отмечает успехи Сил обороны Украины в наступательных операциях и системные удары дронами и ракетами по целям на территории РФ. По его мнению, это противоречит заявлениям администрации Трампа о слабости Украины.

«Украинцы гораздо больше хотели бы, чтобы США были на их стороне, а не на стороне России. Но украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению», — пишет О’Брайен.

Он добавляет, что Украине удалось удержать ситуацию в войне в значительной степени благодаря собственным ресурсам и поддержке европейских партнеров.

«Они видят, как им удалось выдержать войну, используя собственные ресурсы и с помощью европейских партнеров, даже несмотря на то, что США отвернулись от них. Отказ от США как друга когда-то мог быть признаком гибели для Украины. Теперь это уже не так», — резюмирует обозреватель.

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