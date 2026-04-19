«Отец сильно переживал, а он дважды забил» 1 19.04.2026, 16:09

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Фото: instagram.com/realmadridacademy

Журналист побывал на матче «Реала» в Мадриде и увидел игру белорусского вундеркинда.

О 14-летнем Алексее Майорове теперь знают не только болельщики «Реала» и

продвинутые любители футбола, но и высшее руководство Испании. Журналисты «Зеркала» съездили в Мадрид и увидели матч Майорова. Забегая вперед, скажем, что Алекс, как называют белоруса в команде, стал главным действующим лицом игры.

Алексей Майоров (второй слева) в одном из матчей за мадридский «Реал» Фото: instagram.com/realmadridacademy

Запреты и появление охраны

В этом тексте, к сожалению, вы не найдете комментариев самого Алексея или его тренеров. «Реал» это строго запрещает. Даже с фотографиями Майорова в клубе отказались помочь по причине «защиты несовершеннолетних». В «Реале» считают, что сам факт выступления за легендарный клуб уже сильно обязывает игроков, поэтому дополнительное давление или шумиха вокруг юных футболистов, по их мнению, может навредить.

Журналисты могут посетить матчи команд молодежной академии клуба лишь в качестве обычных зрителей. Фотографии или небольшие видео были разрешены только на мобильный телефон.

И за исполнением запретов строго следят. Instagram-аккаунт Майорова, где уже 145 тысяч подписчиков, сейчас ведет профессионалка в этой области — раньше соцсетью в основном занимался отец футболиста. В первом тайме матча, о котором далее пойдет рассказ, специалистка по SMM сделала несколько фото на камеру, после чего к девушке подошел охранник. Он вежливо, но убедительно попросил ее убрать фотоаппарат в рюкзак, напомнив, что снимки можно делать только на телефон.

Впрочем, коллеги из испанских медиа заверяют, что «Реал» в принципе мало помогает медиа. Скорее, наоборот. С подачи одиозного президента клуба Флорентино Переса «сливочные» болезненно реагируют на любую критику. Например, отказать в аккредитации на матч легко могут без всяких причин, не говоря о возможности взять эксклюзивное интервью.

Игроки академии мадридского «Реала» в сезоне-2025/26

Фото: «Зеркало»

«Дом для целого поколения мадридистов»

«Реал» считает себя особенным клубом. И база «сливочных», официально открытая в 2005 году, — тому свидетельство.

«Город «Реал Мадрид» — крупнейший спортивный комплекс, когда-либо построенный футбольным клубом. Даже намного больше: это дом для целого поколения

мадридистов, дом «Реала» XXI века. Здесь есть место для любой мечты», — такими словами презентует свою базу клубный сайт.

Вид сверху на базу мадридского «Реала»

Фото: realmadrid.com

Площадь Города составляет 1 200 000 м² — это в 40 раз больше культового стадиона «Сантьяго Бернабеу». На огромной территории недалеко от аэропорта Барахас находятся 12 полей с натуральным и искусственным покрытием. Здесь тренируется основа, а также играют команды академии «Реала». Кроме того, на территории комплекса расположен стадион имени Альфредо ди Стефано вместимостью около 6000 зрителей. На этой арене проводят домашние матчи женская команда и «Реал Мадрид Кастилья» (вторая команда мужского «Реала»). Естественно, в наличии Города вся необходимая инфраструктура для клуба топ-уровня — от медицинского центра до конференц-залов.

На одном из этих полей комплекса, а конкретнее на поле номер шесть, и блистал в субботу, 18 апреля, Алексей Майоров.

Схема клубной базы мадридского «Реала», 18 апреля 2026 года

Фото: «Зеркало»

Спор за титул с «Атлетико»

Прежде чем перейти к рассказу о событиях матча, напомним, что Майоров стал игроком именитого испанского клуба в августе 2024 года. До этого юный вундеркинд играл за каталонскую «Серданьолу».

«Условия, которые предложил «Реал», по заверению самого клуба, не имеют аналогов для столь юного футболиста. И мы очень ценим доверие», — говорил отец игрока Алексей о выборе в пользу мадридцев. По словам Майорова-старшего, у него были контакты насчет сына и с французским ПСЖ, и с английским «Манчестер Сити». Алексей вначале тренировался и играл за коллектив U-13 (возраст игроков не превышал 13 лет), а с февраля прошлого года атакующего полузащитника стали подключать к работе с футболистами на год старше.

Новость о белорусском футболисте, который сделал покер в матче за «Реал», вызвала бурные обсуждения среди испанцев. Вот в чем дело

Нынешняя команда Алексея называется Infantil A — возраст футболистов не превышает 14 лет. К слову, белорусу исполнилось 14 лет совсем недавно — 11 апреля. Infantil A выступает в чемпионате Мадрида среди сверстников. Всего в турнире участвуют 16 коллективов, которые играют каждый с каждым дома и в гостях.

Сейчас команды вступили в завершающую стадию сезона. «Реал» борется за первенство со вторым знаменитым клубом из Мадрида — «Атлетико». У них одинаковое количество очков, но коллектив белоруса дважды был слабее в очных встречах: 0:4 и 0:3. Хотя во всех остальных матчах чемпионата «Реал» побеждал.

Мадридский «Реал» вот-вот начнет игру против «Перисо», 18 апреля 2026 года

Фото: «Зеркало»

Два гола и два неиспользованных момента

18 апреля «Реал» принимал «Перисо» — команду из нижней части таблицы. В Мадриде в этот день было жарко. Игра начиналась ровно в полдень, и столбик термометра тогда показывал 21 градус. В течение матча солнце припекало еще сильнее, и в середине второго тайма судья (матч обслуживал один человек) остановила встречу, чтобы юные футболисты попили воды.

В этой возрастной категории играют два тайма по 35 минут. «Реал» доминировал весь матч, и футболисты «Перисо» редко выбирались на чужую половину поля. Как заверил сотрудник пресс-службы «Реала», такая картина характерна для большинства матчей с участием его команды. Зато болельщики гостей вели себя эмоциональнее, чем поклонники хозяев, периодически выражая недовольство судейством.

Уже в начале матча Майоров оказался в центре внимания. Он остался один перед воротами в отличной позиции, но сильно пробил прямо в голкипера. Мяч угодил тому в горло. Парню понадобилась пауза, чтобы прийти в себя, и футболиста заменили.

Новый вратарь «Перисо» заметно нервничал. На 15-й минуте он отразил перед собой удар со штрафного, и Майоров был первым на добивании — 1:0. Еще до перерыва Алексей мог снова отличиться, когда бил головой — на этот раз голкипер спас свою команду. Впрочем, «Реал» увеличил перевес на 34-й минуте. А во второй половине матча белорус установил окончательный счет. Мяч отлетел к Майорову после рикошета, и он был точен — 3:0.

«Иди на добивание»

На трибунах, кроме специалистки по соцсетям, Алексея поддерживал его отец. Майоров-старший ни разу не присел за матч. Он ходил вдоль кресел и периодически давал лаконичные указания сыну, когда тот оказывался в пределах слышимости: «Один», «Забегай», «Бей ты», «Иди на добивание», «Сам играй», «Полей голову [водой]».

Алексей фактически был освобожден от оборонительных обязанностей, проведя матч на левом фланге и в центре атаки. Именно Майоров отвечал в команде за креатив. Например, однажды он отдал пас «черпаком», но его партнер не сумел поразить цель. Пару раз Майоров блеснул дриблингом. Дважды подал угловые.

Единственным недостатком белоруса кажется пока что скромная антропометрия — невысокому Майорову порой тяжело физически противостоять соперникам. Ободранное колено и локоть в этом матче — лишнее свидетельство того, что с Алексеем здесь никто не церемонится. Но по части техники и умению найти партнеров на ограниченном пространстве с белорусом мало кто сравнится.

Всего в чемпионате на счету Майорова уже 13 голов (один из них с пенальти). Это общее 11-е место в споре бомбардиров. К сожалению, учет ассистентских баллов не ведется — было бы любопытно посмотреть на статистику белоруса. До финиша турнира командам осталось провести по четыре матча.

Алексей Майоров и его отец Алексей

Фото: instagram.com/alexeymayorau

Фокус — на учебе

Отец Алексея также избегает интервью, но, как нам удалось узнать, в целом у 14-летнего Майорова в «Реале» все в порядке: он хорошо учится, нет проблем и с коммуникацией в коллективе. Стандартное недельное расписание у белоруса такое: пять тренировок, игра и день отдыха. После окончания чемпионата Алексей наверняка продолжит заниматься с отцом в индивидуальном режиме.

К слову, некоторых родителей, по их словам, удивляет, что крен в сторону учебы у футболистов академии «Реала» больше, чем спорта. Но это уже зависит от клубной политики. Возможно, в следующем сезоне будет иначе, да и никто не знает, сколько продлится карьера того или иного спортсмена. Даже такого большого таланта, как Алексей Майоров.

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