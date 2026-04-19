В армии РФ нарастает кризис снабжения и связи 3 19.04.2026, 13:53

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Украинские партизаны узнали интересные факты.

Проблемы с боеприпасами и связью в российской армии становятся системными, а их влияние на боеспособность подразделений растет.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

По данным агентов движения, среди российских военнослужащих все чаще обсуждается нехватка боеприпасов для отдельных типов артиллерии. Речь идет о так называемом «снарядном голоде», который непосредственно влияет на способность подразделений вести огонь и удерживать позиции.

В то же время, серьезной проблемой остается связь. Используемые системы работают нестабильно и легко подавляются средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фронта фактически усложняется или срывается.

Как отмечают в Атеш, эти проблемы активно обсуждаются самими военными и уже воспринимаются как системные.

«При этом ресурсы постепенно иссякают, а эффективность подразделений продолжает снижаться», — подытожили в движении.

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