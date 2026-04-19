Минчанина обманули аферисты, которые сами писали ему: «Остерегайтесь мошенников»7
- 19.04.2026, 14:15
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Белорус пытался заработать на инвестициях в криптовалюту.
Во Фрунзенское РУВД Минска обратился местный житель, который стал жертвой мошенников при попытке заработать на инвестициях в криптовалюту, сообщили в ГУВД.
Установлено, мужчина в одном из мессенджеров нашел тематическую группу, посвященную заработку на инвестициях. Куратор самостоятельно оформил для него электронный кошелек и начал давать инструкции по пополнению счета. Следуя указаниям собеседника, минчанин перевел на указанные реквизиты более 1000 долларов.
После этого мужчина некоторое время наблюдал за балансом счета и рассчитывал получить прибыль от вложений.
Когда он решил вывести средства, сделать это не удалось. Тогда минчанин обратился в так называемую службу поддержки. Заявителю сообщили, что проблема будет решена, однако вскоре его аккаунт заблокировали и перестали выходить на связь.
Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, мужчина обратился в милицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.