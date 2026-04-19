СМИ: За программу допинга в российском спорте отвечают отравители Навального 2 19.04.2026, 14:34

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Cинтезом ядов и производством допинга занимались одни и те же люди.

Вторая служба ФСБ, чьи сотрудники причастны к отравлению российского политика Алексея Навального, отвечает за программу допинга в российском спорте, говорится в расследовании The Insider.

Как стало известно изданию, Дмитрий Ковалев, выступавший летом 2020 года в качестве эксперта-криминалиста Российского антидопингового агентства в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, где рассматривалось отстранение российских спортсменов от соревнований из-за допинга, — полковник Второй службы ФСБ.

По информации издания, в те дни, когда Ковалев давал показания Спортивному арбитражному суду, он постоянно созванивался с генерал-майором Владимиром Богдановым — ключевой фигурой в Центре специальных технологий ФСБ. Богданов же в это время координировал отравление Навального, уточняют журналисты.

По данным The Insider, «допинговым проектом» с 2015 года занимался НЦ «Сигнал», который де-факто находится под оперативным управлением Богданова. Создавать допинг в «Сигнале», пишет издание, решили после того, как Григорий Родченков публично рассказал о допинговой программе в российском спорте.

Источник издания, знакомый с внутренним устройством центра «Сигнал», сообщил, что, хотя синтез ядов и производство допинга были никак не связанными между собой программами, во всех проектах «участвовали одни и те же ученые, использующие одно и то же оборудование».

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