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Не так посмотрел: адвокат рассказал белорусам, за что можно подать в суд на соседа

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  • 19.04.2026, 14:51
  • 6,438
Не так посмотрел: адвокат рассказал белорусам, за что можно подать в суд на соседа

Все зависит от конкретной ситуации.

Белорусский адвокат рассказал, за что можно подать в суд на соседа. Подробности приводит mlyn.by.

В редакцию издания поступил вопрос от белоруски. Женщина спрашивает, может ли она подать на соседа в суд, если он смотрит на нее с укором.

- Если сосед просто смотрит на вас «с укором», хмурым или недобрым, с вашей точки зрения, взглядом, такого рода факты не являются поводом для обращения в суд или иные правоохранительные органы, - обращает внимание специалист.

По его словам, в указанном случае нет нарушения каких-либо прав или законных интересов. Однако адвокат уточняет: если недобрый взгляд сопровождается оскорблениями, клеветой, нецензурной бранью, словесными или же другими угрозами, насилием, неприличными жестами, то это может послужить поводом для обращения с заявлениями в милицию или же в суд. Но все зависит от конкретной ситуации.

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