Не так посмотрел: адвокат рассказал белорусам, за что можно подать в суд на соседа 11 19.04.2026, 14:51

6,438

Все зависит от конкретной ситуации.

Белорусский адвокат рассказал, за что можно подать в суд на соседа. Подробности приводит mlyn.by.

В редакцию издания поступил вопрос от белоруски. Женщина спрашивает, может ли она подать на соседа в суд, если он смотрит на нее с укором.

- Если сосед просто смотрит на вас «с укором», хмурым или недобрым, с вашей точки зрения, взглядом, такого рода факты не являются поводом для обращения в суд или иные правоохранительные органы, - обращает внимание специалист.

По его словам, в указанном случае нет нарушения каких-либо прав или законных интересов. Однако адвокат уточняет: если недобрый взгляд сопровождается оскорблениями, клеветой, нецензурной бранью, словесными или же другими угрозами, насилием, неприличными жестами, то это может послужить поводом для обращения с заявлениями в милицию или же в суд. Но все зависит от конкретной ситуации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com