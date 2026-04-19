Пересчитают ли коммуналку «тунеядцу», который лежал в больнице?7
- 19.04.2026, 15:23
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ЖКХ пояснило.
ЖКХ рассказало, пересчитают ли коммуналку «тунеядцу», который лежал в больнице. Подробности сообщает «Портал коммунальной грамотности».
Все процедуры выполняются на основе положения «О перерасчете платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановлении или возобновлении оказания коммунальных услуг». И стоимость не будет пересчитана в двух случаях.
Первый случай – если белорус был включен в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Второй – если гражданин уехал из Беларуси с 1 марта 2022 года более чем на 30 дней подряд. Однако исключением является выезд на лечение.
«При этом не пересчитают только за тот период, когда гражданин находился в базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан», - отметили в сообщении.
Это значит, если белорус был в больнице, находясь в списке тунеядцев, то оплата за жилищно-коммунальные услуги ему будет пересчитана.