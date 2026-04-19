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В Канаде впервые на топ-уровне засчитали гол по правилу «офсайда Венгера»

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  • 19.04.2026, 15:37
  • 4,472
В Канаде впервые на топ-уровне засчитали гол по правилу «офсайда Венгера»

Как работают экспериментальные правила.

В Канадской премьер-лиге впервые засчитали гол по экспериментальным правилам об офсайде, которые предложил Арсен Венгер, пишет BBC.

По действующим правилам гол нападающего «Пасифика» Алехандро Диаса в ворота «Галифакс Уондерерс» (2:2) в любой другой лиге отменили бы, трактовав положение игрока как «вне игры».

В настоящее время по правилам Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) игроки считаются находящимися в положении «вне игры», если любая часть их тела, кроме рук и кистей, находится ближе к воротам, чем последний защитник соперника.

Однако канадская лига стала первой топ-лигой, где решили опробовать новое правило, в соответствии с которым положение вне игры фактически подразумевает наличие видимого просвета между атакующим игроком и последним защитником команды. То есть пока любая часть тела игрока, которой он может забить, находится на одной линии с защитником, офсайд не фиксируется.

Ранее предложение Венгера тестировалось в юношеских соревнованиях в Италии и Нидерландах. В январе УЕФА не поддержал это нововведение.

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