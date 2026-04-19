Politico: Премьер Испании пытается сплотить мировой социализм 13 19.04.2026, 15:25

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Педро Санчес пообещал «выкрутить руки» крайне правым силам, пытающимся разрушить международный порядок.

Премьер Испании Педро Санчес использует саммит левых в Барселоне, чтобы сплотить прогрессивных лидеров мира против роста крайне правых и усилить собственную международную роль, пишет Politico. Он пообещал «выкрутить руки» крайне правым силам, пытающимся разрушить международный порядок.

17–18 апреля в Барселоне прошел саммит прогрессивных сил — мероприятие, направленное на противодействие росту популистских и националистических движений. В Испании в эти дни собрались многие левые политики со всего мира, в том числе президенты Бразилии, Южной Африки и Мексики Луис Инасиу Лула да Силва, Сирил Рамафоса и Клаудия Шейнбаум. Санчес стал хозяином встречи.

Встреча завершится совместной декларацией, в которой будут изложены скоординированные действия по общим приоритетам, включая неравенство, климатическое и цифровое регулирование.

Politico пишет, что саммит дает испанскому премьеру платформу для повышения своего международного статуса — как центральной фигуры возрождения глобального социалистического движения. По словам источника издания, высокопоставленного представителя Европейского парламента, Санчес пытается завоевать лидерство в Европе и, вероятно, сможет бросить вызов президенту Европейского совета Антониу Коште на промежуточных выборах в 2027 году.

На саммите Санчес обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве многосторонних институтов посредством пошлин и войны на Ближнем Востоке. По его словам, крайне правые «организуются на международном уровне», но их численность выдает «слабость», а не силу. «Они кричат не потому, что побеждают, а потому что знают, что их время скоро закончится», — сказал испанский политик.

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