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В Новополоцке мышь вылезла полакомиться котлетами в магазине

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  • 19.04.2026, 15:53
  • 7,220
В Новополоцке мышь вылезла полакомиться котлетами в магазине

Видеофакт.

В новополоцком тиктоке 18 апреля разместили видео из местного магазина, где в отделе кулинарии была замечена мышь.

На видео видно, как мышь пролезает в якобы специально для нее созданное отверстие и попадает на поднос с «оладьями из курицы» (так называется это блюдо, если судить по ценнику). Чтобы угоститься, ей не нужно даже вылезать из дырки полностью, достаточно просунуть голову.

Зрители видео сразу же окрестили животное Рататуем.

Происходит это в магазине «Евроопт», что в торговом центре «Зодиак».

@polotsk_novopolotsk

😡Новополоцк вчера. Зодиак. Отдел готовой продукции.

♬ оригинальный звук - Новополоцк Полоцк Новости

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