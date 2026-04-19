Главком вооруженными силами Ирана заявил о готовности армии биться «до последнего вздоха» 6 19.04.2026, 16:01

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Амир Хатами пообещал защищать независимость и безопасность страны «на суше, в воздухе и на море».

Иранские военные готовы противостоять врагу до последнего вздоха, заявил главнокомандующий вооруженными силами Ирана Амир Хатами по случаю Дня иранской армии, сообщает Al Jazeera.

«Наши силы будут противостоять врагу до последнего вздоха, с пальцем на спусковом крючке, готовые и к битве, и к жертвам», — заявил он. Иранский главком также пообещал продолжить защищать «независимость, территориальную целостность и безопасность страны на суше, в воздухе и на море».

По случаю Дня армии Исламской Республики Иран верховный лидер Моджтаба Хосейни Хаменеи также предрек врагам Тегерана поражение от военно-морских сил страны.

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