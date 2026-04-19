Трамп поставил ультиматум Ирану

Трамп поставил ультиматум Ирану40
- 19.04.2026, 21:54
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Детали.
Если Иран не согласится на сделку, которую предлагают США, американская армия выведет из строя все электростанции и все мосты в Иране, написал президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Хватит быть славными парнями! Они [Иран] быстро сдадутся, сдадутся легко, и если они не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что необходимо, что должны были сделать другие президенты Ирана за последние 47 лет. Пришло время положить конец этой машине по уничтожению Ирана!» — заявил президент.
Трамп добавил, что 18 апреля Иран открыл огонь в Ормузском проливе, «грубо нарушив соглашение о прекращении огня», причем обстрелу подверглись французский военный корабль и британское торговое судно. «Это было некрасиво, не правда ли?» — написал он.
По словам республиканца, его представители направляются в Исламабад для переговоров. Он также отметил, что объявленное Тегераном закрытие пролива лишь дублирует американскую блокаду и обходится самому Ирану в $500 млн ежедневных убытков.
«Соединенные Штаты ничего не теряют. На самом деле, прямо сейчас множество кораблей направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску для погрузки, любезно предоставленные Корпусом стражей исламской революции, который всегда хочет быть «крутым парнем», — добавил он.