Трамп поставил ультиматум Ирану 40 19.04.2026, 21:54

23,636

Детали.

Если Иран не согласится на сделку, которую предлагают США, американская армия выведет из строя все электростанции и все мосты в Иране, написал президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Хватит быть славными парнями! Они [Иран] быстро сдадутся, сдадутся легко, и если они не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что необходимо, что должны были сделать другие президенты Ирана за последние 47 лет. Пришло время положить конец этой машине по уничтожению Ирана!» — заявил президент.

Трамп добавил, что 18 апреля Иран открыл огонь в Ормузском проливе, «грубо нарушив соглашение о прекращении огня», причем обстрелу подверглись французский военный корабль и британское торговое судно. «Это было некрасиво, не правда ли?» — написал он.

По словам республиканца, его представители направляются в Исламабад для переговоров. Он также отметил, что объявленное Тегераном закрытие пролива лишь дублирует американскую блокаду и обходится самому Ирану в $500 млн ежедневных убытков.

«Соединенные Штаты ничего не теряют. На самом деле, прямо сейчас множество кораблей направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску для погрузки, любезно предоставленные Корпусом стражей исламской революции, который всегда хочет быть «крутым парнем», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com