ВСУ на Запорожье остановили штурм россиян на мотоциклах

ВСУ на Запорожье остановили штурм россиян на мотоциклах1
- 19.04.2026, 16:18
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Видео.
В Запорожской области украинские бойцы остановили попытку наступления российских захватчиков на мотоциклах.
Об этом сообщает Facebook 225 Отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ.
«Очередной штурм противника в Запорожской области - на мотоциклах, а также... на «Урале», - говорится в заметке под видео.
Украинские военные отметили, что пока россиян отправляют на штурмы на «Уралах» и мотоциклах, они уже обезвредили два полка и две бригады оккупантов на одном только Гуляйпольском направлении.