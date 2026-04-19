FT: Турция продвигает альтернативу Ормузскому проливу

FT: Турция продвигает альтернативу Ормузскому проливу13
- 19.04.2026, 16:32
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Геополитические ставки высоки.
Анкара усиливает продвижение Среднего коридора через Армению, позиционируя его как альтернативу Ормузскому проливу.
Об этом пишет газета Financial Times, указывая, Турция рассчитывает открыть границу с Арменией, чтобы разблокировать торговый маршрут между Европой и Азией, который поддержал президент США Дональд Трамп.
Издание отмечает, что сейчас погранпереход Алиджан, закрытый 32 года назад, находится в конце тихой дороги, однако Анкара надеется, что этот тупик вскоре превратится в часть глобального торгового узла.
Речь идет о проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, Маршрут Трампа за международный мир и процветание), который был поддержан американским лидером в рамках мирных инициатив между Арменией и Азербайджаном.
«Геополитические ставки высоки», — констатирует FT.