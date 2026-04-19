закрыть
25 июля 2026, суббота, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Турция продвигает альтернативу Ормузскому проливу

13
  • 19.04.2026, 16:32
  • 18,418
FT: Турция продвигает альтернативу Ормузскому проливу

Геополитические ставки высоки.

Анкара усиливает продвижение Среднего коридора через Армению, позиционируя его как альтернативу Ормузскому проливу.

Об этом пишет газета Financial Times, указывая, Турция рассчитывает открыть границу с Арменией, чтобы разблокировать торговый маршрут между Европой и Азией, который поддержал президент США Дональд Трамп.

Издание отмечает, что сейчас погранпереход Алиджан, закрытый 32 года назад, находится в конце тихой дороги, однако Анкара надеется, что этот тупик вскоре превратится в часть глобального торгового узла.

Речь идет о проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, Маршрут Трампа за международный мир и процветание), который был поддержан американским лидером в рамках мирных инициатив между Арменией и Азербайджаном.

«Геополитические ставки высоки», — констатирует FT.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш