FT: Турция продвигает альтернативу Ормузскому проливу 13 19.04.2026, 16:32

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Геополитические ставки высоки.

Анкара усиливает продвижение Среднего коридора через Армению, позиционируя его как альтернативу Ормузскому проливу.

Об этом пишет газета Financial Times, указывая, Турция рассчитывает открыть границу с Арменией, чтобы разблокировать торговый маршрут между Европой и Азией, который поддержал президент США Дональд Трамп.

Издание отмечает, что сейчас погранпереход Алиджан, закрытый 32 года назад, находится в конце тихой дороги, однако Анкара надеется, что этот тупик вскоре превратится в часть глобального торгового узла.

Речь идет о проекте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, Маршрут Трампа за международный мир и процветание), который был поддержан американским лидером в рамках мирных инициатив между Арменией и Азербайджаном.

«Геополитические ставки высоки», — констатирует FT.

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