83 года назад началось восстание в Варшавском гетто 2 19.04.2026, 16:46

3,192

Фото: PAP/Paweł Supernak

В столице Польши проходят памятные мероприятия.

83 года назад, 19 апреля 1943 года, вспыхнуло восстание в Варшавском гетто. Еврейские подпольные вооруженные организации вступили в неравный бой с немецкими войсками, которые начали окончательную ликвидацию гетто, реализуя нацистский план уничтожения европейских евреев. Восстание в Варшавском гетто стало крупнейшим еврейским вооруженным выступлением во время Второй мировой войны. Бои продолжались до 16 мая, передает «Польское радио».

Фото: PAP/Paweł Supernak

Около полутора тысяч бойцов Еврейской боевой организации и Еврейского воинского союза оказали сопротивление немцам. Они сражались против значительно превосходивших сил противника — подразделений СС, вермахта, полиции безопасности и вспомогательных формирований. Немцы методично уничтожали гетто, сжигая дом за домом, взрывая бункеры и расстреливая или отправляя захваченных людей на Умшлагплац, откуда эшелоны уходили в лагеря смерти. Несмотря на это, часть скрывавшихся оставалась неуловимой еще многие недели после официального окончания боев.

Фото: PAP/Paweł Supernak

Сражавшимся помогала подпольная Армия Крайова. В рамках «Акции Гетто» она организовывала поставки оружия и диверсионно-боевую подготовку. По данным, собранным Владиславом Бартошевским, варшавский округ АК передал Еврейской боевой организации, в частности, 90 пистолетов, 600 ручных гранат и около 165 килограммов взрывчатых веществ.

После того как 8 мая покончил с собой один из лидеров восстания Мордехай Анелевич, его функции взял на себя Марек Эдельман. Еврейские бойцы продолжали сопротивление небольшими группами вплоть до 16 мая. В тот день немцы объявили о завершении акции по подавлению восстания, взорвав Великую синагогу на Тломацком.

Фото: PAP/Paweł Supernak

На момент начала восстания в гетто находились от 50 до 70 тысяч евреев. Около 6 тысяч погибли в боях, еще 7 тысяч были убиты на территории гетто в ходе казней, столько же отправлены в немецкий лагерь смерти в Треблинке. Оставшихся — около 36 тысяч человек — вывезли в Аушвиц-Биркенау, Майданек и другие концентрационные лагеря.

Фото: PAP/Paweł Supernak

Председатель Социально-культурного общества евреев в Польше Артур Хофман подчеркивает, что память о восстании имела огромное значение для формирования еврейской идентичности после Второй мировой войны.

Фото: PAP/Paweł Supernak

«Это очень важно, потому что Варшава — это город двух восстаний. Часть тех, кто чудом пережил восстание в гетто, позже участвовала и в боях Варшавского восстания. Знаменитый Казик, то есть Симха Ротем, и многие другие фигуры, которые потом получили медали восстания и носили офицерские звания».

Фото: PAP/Paweł Supernak

Сегодня, 19 апреля, в полдень в Варшаве прозвучали сирены. Таким образом город почтит память героев восстания в Варшавском гетто.

Фото: PAP/Paweł Supernak

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com