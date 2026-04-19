В ДТП в Могилевском районе попала семья с тремя детьми

В ДТП в Могилевском районе попала семья с тремя детьми7
- 19.04.2026, 17:01
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Младшему нет и двух лет.
Авария произошла в воскресенье, 19 апреля, в 11.40 недалеко от деревни Князевка Могилевского района. По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другому. В итоге автомобили столкнулись.
По предварительным данным УГАИ УВД Могилевского облисполккома, при выезде со второстепенной дороги 47-летняя водитель Nissan не уступила дорогу автомобилю Ford. Им управлял 32-летнего могилевчанин, в машине также была его жена и трое детей — девяти, шести и год 1,8 лет. Все они сейчас в больнице.
Сотрудники ГАИ отмечают, что все трое детей были в автокреслах и пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезно не пострадали.