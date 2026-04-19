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Эстония не пустит самолет Фицо на парад победы в Москву

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  • 19.04.2026, 17:08
  • 4,026
Эстония не пустит самолет Фицо на парад победы в Москву

Власти Литвы и Латвии также отказались открыть свои воздушные пространства для его полета.

Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через свое воздушное пространство для визита в Москву на парад победы 9 Мая.

«Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (цитата по пресс-службе ведомства).

Он подчеркнул, что Эстония придерживается единого порядка выдачи разрешений на посадку и пролет для стран ЕС и НАТО в рамках официальных визитов, но этот порядок не распространяется на случаи использования ее воздушного пространства для полетов в Россию.

Накануне Фицо заявил, что власти Литвы и Латвии отказались открыть свои воздушные пространства для его полета в Москву на 9 Мая.

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