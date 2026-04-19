В понедельник в Беларуси ожидается до +12 °С
- 19.04.2026, 17:14
- 1,452
Преимущественно без осадков.
В понедельник, 20 апреля, погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый.
В Минске температура воздуха составит +2…+8 °С, без осадков.
В Бресте прогнозируется +6…+11 °С, без осадков.
В Витебске температура воздуха составит +2…+8 °С, без осадков.
В Гомеле ожидается +3…+8 °С, без осадков.
В Гродно ожидается +2…+12 °С, без осадков.
В Могилеве прогнозируется +1…+8 °С, без осадков.