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В понедельник в Беларуси ожидается до +12 °С

  • 19.04.2026, 17:14
  • 1,452
В понедельник в Беларуси ожидается до +12 °С

Преимущественно без осадков.

В понедельник, 20 апреля, погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый.

В Минске температура воздуха составит +2…+8 °С, без осадков.

В Бресте прогнозируется +6…+11 °С, без осадков.

В Витебске температура воздуха составит +2…+8 °С, без осадков.

В Гомеле ожидается +3…+8 °С, без осадков.

В Гродно ожидается +2…+12 °С, без осадков.

В Могилеве прогнозируется +1…+8 °С, без осадков.

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