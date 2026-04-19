Глава Минэнерго США признал небезопасность прохода через Ормузский пролив

Глава Минэнерго США признал небезопасность прохода через Ормузский пролив1
- 19.04.2026, 17:29
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Ранее Иран развернул два танкера, которые хотели пройти через пролив.
Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что в настоящее время проход судов через Ормузский пролив не является безопасным. В интервью телеканалу CNN он ответил утвердительно на соответствующий вопрос ведущего. При этом Райт отверг предположение о том, что снятие торговой блокады США с Ирана могло бы снизить напряженность и обеспечить судоходство.
По словам министра, Вашингтон продолжает кампанию максимального давления на Тегеран, и иранские товары больше не будут проходить через пролив. Он также подчеркнул, что финансовые и банковские санкции наносят сильный удар по Ирану.