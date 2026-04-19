Йеменские хуситы выставили свой ультиматум Трампу 22 19.04.2026, 17:40

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Они угрожают закрыть еще один ключевой морской пролив.

Заместитель министра иностранных дел правительства хуситов в Йемене пригрозил полным закрытием Баб-эль-Мандебского пролива. Этот ультиматум выдвинут президенту США Дональду Трампу в ответ на «политику, препятствующую миру». Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в другом ключевом проливе региона — Ормузском.

Как сообщает издание «Настоящее Время», заместитель главы МИД хуситского правительства Хусейн аль-Эззи сделал жесткое заявление. По его словам, если такое решение будет принято, то «все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть».

«Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец политике, препятствующей миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны», — заявил аль-Эззи.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одной из важнейших транспортных артерий мира. Через него проходит около 12% всей морской транспортировки нефти и 8% мирового сжиженного природного газа. Поддерживаемая Ираном группировка «Ансар Аллах», более известная как хуситы, контролирует значительную часть Йемена, включая столицу страны Сану, что дает ей возможность влиять на судоходство в проливе.

Эта угроза прозвучала на фоне эскалации напряженности вокруг другого стратегического маршрута — Ормузского пролива, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и СПГ. 17 апреля, после достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, Иран объявил об открытии пролива. Однако уже на следующий день Тегеран снова закрыл его, объяснив это тем, что США не прекратили морскую блокаду иранских портов. В тот же день стало известно, что как минимум два торговых судна были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив.

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