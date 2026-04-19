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«Это у нас главный инженер»

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  • 19.04.2026, 18:07
  • 5,388
«Это у нас главный инженер»

Как в украинской бригаде «Помста» появился кот-«инспектор» FPV-дронов.

В сети появились кадры, на которых видно, как в подразделении «Страж» пограничной бригады «Помста» служит необычный «специалист» - кот, которого в шутку называют внештатным инспектором качества БПЛА.

О пушистом помощнике рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

По словам пограничников, кот «знает о FPV-дронах все… или просто очень любит на них спать».

Пока операторы готовятся к боевым вылетам, пушистый «специалист» может спокойно дремать прямо на деталях техники, поднимая бойцам настроение в сложных условиях службы.

В подразделении отмечают, что на фронте без таких «помощников» не обойтись. Кот стал настоящим антистрессом для военных и неотъемлемой частью коллектива.

«Это у нас главный инженер. Который часто забывает о работе, но он везде с нами», - рассказывают защитники.

Известно, что одного из таких котов боец бригады «Помста» спас из разбомбленного города, после чего животное осталось вместе с военными и стало их символом поддержки.

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