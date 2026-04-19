Орбан: Украина готова возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба»13
- 19.04.2026, 18:33
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Уже 20 апреля.
Венгрия получила через Брюссель сигнал от Украины, что она готова возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Через Брюссель мы получили от Украины сигнал о том, что они готовы возобновить поставки нефти по нефтепроводу „Дружба“ уже в понедельник [20 апреля], при условии, что Венгрия снимет свое блокирование кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению этого кредита. Выдача кредита не накладывает на Венгрию финансового бремени или обязательств», — написал Орбан в соцсети X.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля. Он подчеркнул, что Украина надеется, что это совпадет с выполнением других обязательств стран Европейского союза, прежде всего Венгрии, которая блокировала европейский кредит.
Напомним, поставки российской нефти по «Дружбе», проходящей по территории Украины и поставляющей нефть из России в Словакию и Венгрию, были прекращены 27 января. В Киеве заявили, что причиной стал удар российского дрона по одному из объектов нефтепровода, который находится в районе города Броды Львовской области.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина таким образом шантажирует Венгрию. Он добавил, что его страна будет блокировать принятие Европейским союзом нового пакета санкций против РФ и выделение 90 млрд евро репарационного кредита ЕС Украине, пока «Дружба» не возобновит работу.
В марте Европейский союз предложил техническую поддержку и финансирование для завершения ремонта нефтепровода «Дружба». Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что принимает предложение.