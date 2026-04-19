закрыть
25 июля 2026, суббота, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Орбан: Украина готова возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба»

13
  • 19.04.2026, 18:33
  • 8,690
Орбан: Украина готова возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба»

Уже 20 апреля.

Венгрия получила через Брюссель сигнал от Украины, что она готова возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Через Брюссель мы получили от Украины сигнал о том, что они готовы возобновить поставки нефти по нефтепроводу „Дружба“ уже в понедельник [20 апреля], при условии, что Венгрия снимет свое блокирование кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению этого кредита. Выдача кредита не накладывает на Венгрию финансового бремени или обязательств», — написал Орбан в соцсети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля. Он подчеркнул, что Украина надеется, что это совпадет с выполнением других обязательств стран Европейского союза, прежде всего Венгрии, которая блокировала европейский кредит.

Напомним, поставки российской нефти по «Дружбе», проходящей по территории Украины и поставляющей нефть из России в Словакию и Венгрию, были прекращены 27 января. В Киеве заявили, что причиной стал удар российского дрона по одному из объектов нефтепровода, который находится в районе города Броды Львовской области.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина таким образом шантажирует Венгрию. Он добавил, что его страна будет блокировать принятие Европейским союзом нового пакета санкций против РФ и выделение 90 млрд евро репарационного кредита ЕС Украине, пока «Дружба» не возобновит работу.

В марте Европейский союз предложил техническую поддержку и финансирование для завершения ремонта нефтепровода «Дружба». Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что принимает предложение.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш