В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании обнаружили крысиный яд 5 19.04.2026, 18:45

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Банки были с поврежденной маркировкой.

Полиция федеральной земли Бургенланд в Австрии обнаружила крысиный яд в банке детского питания от компании Hipp, cообщает Reuters.

На этой неделе в магазинах Spar в Бургенланде заметили банки с детским питанием «Морковь-картофель» от Hipp с поврежденной маркировкой. От них доносился неприятный запах, крышки была открыта, с них сняли пломбу. Кроме того, на дне банок обнаружили наклейку с красным кругом, пишет агентство со ссылкой на полицию

Было проведено исследование образца детского питания, которое показало наличие крысиного яда. Полиция Чехии и Словакии изъяли банки с аналогичной маркировкой, в них также нашли яд.

В связи с этим Hipp отозвали из более тысячи магазинов Spar в Австрии свою продукцию для детей. В Чехии и Словакии детское питание от Hipp также сняли с продажи. В компании предупредили, что употребление продукции из поврежденных банок опасно для жизни.

Как сообщает Spiegel Panorama, полиция Баварии начала расследование инцидента. Идет розыск одного или нескольких лиц, причастных к отравлению детского питания. Пока что сообщений о найденных в Германии банках с крысиным ядом не поступало.

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