Юрген Клопп отказался возглавить мадридский «Реал» 19.04.2026, 19:26

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Юрген Клопп

Немецкий специалист нацелен на работу с другой командой.

Титулованный немецкий тренер Юрген Клопп не заинтересован в работе с мадридским «Реалом».

58-летний специалист не возглавит испанский клуб летом этого года, несмотря на очередную волну слухов об интересе Реала к его кандидатуре, сообщает AS.

По данным издания, главная цель Клоппа — возглавить сборную Германии. При этом тренер не знает, когда именно ему представится такая возможность. В немецкой федерации футбола пока не планируют искать замену Юлиану Нагельсманну, под руководством которого сборная выступит на чемпионате мира 2026 года.

Главным тренером «Реала» пока остается Альваро Арбелоа, который заменил посреди нынешнего сезона Хаби Алонсо. Арбелоа, вероятнее всего, покинет пост после завершения сезона: под его руководством Реал вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а в Ла Лиге идет вторым, отставая от Барселоны на девять очков после 31 тура.

Юрген Клопп — один из самых титулованных тренеров современности.

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