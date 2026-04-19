В России резко выросло число похоронных компаний 12 19.04.2026, 19:31

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На фоне рекордных потерь в Украине.

В первом квартале 2026 года в России было зарегистрировано 524 новые компании в сфере ритуальных услуг и организации похорон, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической платформы Rusprofile. В сервисе «Контур.Фокус» приводят похожую динамику — 500 новых компаний (рост на 20,8% год к году). Общее число действующих организаций в этом сегменте достигло 11,3 тыс. — на 5,7% больше, чем годом ранее, пишет «Ъ».

Рост количества новых предприятий в похоронной отрасли происходит на фоне рекордных потерь, которые несёт российская армия в ходе развязанной Владимиром Путиным войны против Украины. Как следует из ежегодного доклада вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к январю 2026 года совокупные потери российских войск — убитыми и получившими тяжелые ранения — достигли 1,198 млн человек, при этом число погибших составило не менее 325 тысяч. В НАТО в феврале оценивали потери убитыми на уровне 350 тысяч. Только за 2025 год, по подсчётам CSIS, российские вооружённые силы потеряли погибшими и ранеными 425 тысяч человек — в среднем около 35 тысяч ежемесячно. «Эти цифры беспрецедентны. Ни одна из ведущих стран мира не несла таких потерь ни в одной войне после Второй мировой», — отмечают аналитики центра.

На этом фоне, согласно данным Росстата, с начала 2022 года изготовление гроба в России подорожало на 84%, а рытьё могилы — на 51%. В январе–феврале 2026 года объём оказанных ритуальных услуг в натуральном выражении вырос на 6,9% год к году, а в денежном — на 15,7%, до 22,7 млрд рублей (данные Росстата).

Российская армия в войне против Украины уже потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз за всю десятилетнюю войну в Афганистане, в 11 раз больше, чем в обеих Чеченских кампаниях, и в 5 раз больше, чем во всех войнах, которые вели Россия и СССР после 1945 года. На фоне таких беспрецедентных потерь Росстат прекратил публиковать подробную статистику по смертности населения.

Ценой гигантских потерь российским войскам за последние два года удалось взять под контроль лишь 1,4% территории Украины: 0,6% в 2024 году и 0,8% в 2025-м. Скорость продвижения на некоторых направлениях была ниже, чем во время боёв Первой мировой войны. Например, на направлении от Авдеевки к Часову Яру с февраля 2024 года по январь 2026 года российская армия продвигалась со скоростью 15 метров в день. Наступление на Купянск, начавшееся в ноябре 2024 года и завершившееся в 2026-м полным провалом России, развивалось со скоростью 23 метра в день.

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