Blue Origin успешно запустила ракету-носитель New Glenn

  • 19.04.2026, 19:43
Компания использовала ту же первую ступень ракеты, что и в предыдущей миссии.

Компания Blue Origin успешно запустила ракету-носитель New Glenn в рамках миссии NG-3. Как сообщает издание Space.com, это был первый запуск, в котором использовалась та же первая ступень ракеты, что и в предыдущей миссии — NG-2.

Запуск New Glenn был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал. Через 3,5 минуты после запуска ракеты-носителя первая ступень отделилась и через некоторое время успешно опустилась на беспилотный корабль Jacklyn в Атлантическом океане соответствии с планом. Как рассчитывает Blue Origin, в будущем каждую первую ступень ракет-носителей можно будет использовать не менее 25 раз.

В рамках миссии NG-3 ракета-носитель доставила на низкую околоземную орбиту спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile, обеспечивающий возможность прямой связи с мобильными устройствами. Правда, как уточнили в Blue Origin спустя два часа после запуска, спутник оказался «на нештатной орбите». При этом он включился и начал работать.

Цугцванг
Ошибка не отменена, а отложена
Уроки для недоросля
Кремль струхнул
