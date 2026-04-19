В российском цирке тигр выскочил за сетку прямо на зрителей 31 19.04.2026, 19:51

Видео.

ЧП случилось в воскресенье, 19 апреля. Представление проходило в передвижном цирке династии Довгалюк, который приехал в Ростов. Как сообщает местный паблик «Это Ростов», во время номера с тремя тиграми, один из них перепрыгнул сетку и оказался прямо у первого ряда зрителей.

— Тигр первым делом побежал на улицу и через пару секунд забежал обратно. Люди запаниковали, на что их начали успокаивать, и в первую очередь начали выводить ряды, которые были ближе к животному. Тигр бегал по рядам, где вообще не было людей. Потом уже спокойно выводили всех остальных, — рассказал подписчик ростовского паблика.

Как пишет российское издание «Подъем», родителям в ростовском цирке пришлось закрывать собой детей, пока тигр бродил между рядами. Дрессировщики призывали людей не поддаваться панике, сидеть и не двигаться, пока хищника не поймают. Директор цирка Николай Довгалюк в комментарии «Подъему» назвал своих тигров «ручными и воспитанными», а произошедшее объяснил «стечением обстоятельств».

— Дрессировщик надел ошейник, вывел к вольеру и завёл без происшествий. Нельзя сказать, что 100% угрозы для зрителей не было, но это ручные тигры, то есть они воспитанные, как ручное животное. Паники не было, самое главное, и, соответственно, происшествия не было из-за этого, — отметил Довгалюк. — Это была ошибка сотрудника и, знаете, стечение обстоятельств. Даже нельзя сказать, что кто-то напрямую виноват.

Между тем, МВД России проводит проверку по факту ЧП. По предварительным данным, никто не пострадал.

