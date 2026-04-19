Белорус годами незаконно ездил в ЕС
- 19.04.2026, 20:29
Cпособ до смешного простой.
Белорус попал под суд в Польше за незаконное пересечение границы. Причем провернуть ему это удалось не единожды. Как так получилось, рассказывает местное издание Słowo Podlasia.
Речь идет о 41-летнем белорусе по имени Руслан Б. Он попал в список нежелательных лиц в ЕС, поэтому ему был запрещен въезд туда.
Неприятно, конечно, но мужчина не растерялся. Он просто взял девичью фамилию матери. И уже по всем документам это был другой человек, некий Руслан Х.
Мужчина получил визу на новый паспорт и пользовался ей регулярно. Причем даже не старался избегать пограничного контроля и регулярно появлялся в аэропортах.
По информации суда, с февраля 2024-го по январь 2026-го белорус пересек границу с ЕС десятки раз, каждый раз проходя паспортный контроль.
В материале не сказано, каким образом мужчина попался, но задержали его на пункте пропуска «Тересполь».
Началось разбирательство. Мужчину обвиняли в неоднократном нарушении статьи 264 Уголовного кодекса Польши, однако районный суд Бяла-Подляски решил объединить все случаи в один эпизод.
В итоге белоруса приговорили к шести месяцам лишения свободы, но с отсрочкой наказания на два года испытательного срока. Также его освободили от уплаты судебных расходов.