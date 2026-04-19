Белорус годами незаконно ездил в ЕС

16
  • 19.04.2026, 20:29
  • 20,588
Белорус годами незаконно ездил в ЕС

Cпособ до смешного простой.

Белорус попал под суд в Польше за незаконное пересечение границы. Причем провернуть ему это удалось не единожды. Как так получилось, рассказывает местное издание Słowo Podlasia.

Речь идет о 41-летнем белорусе по имени Руслан Б. Он попал в список нежелательных лиц в ЕС, поэтому ему был запрещен въезд туда.

Неприятно, конечно, но мужчина не растерялся. Он просто взял девичью фамилию матери. И уже по всем документам это был другой человек, некий Руслан Х.

Мужчина получил визу на новый паспорт и пользовался ей регулярно. Причем даже не старался избегать пограничного контроля и регулярно появлялся в аэропортах.

По информации суда, с февраля 2024-го по январь 2026-го белорус пересек границу с ЕС десятки раз, каждый раз проходя паспортный контроль.

В материале не сказано, каким образом мужчина попался, но задержали его на пункте пропуска «Тересполь».

Началось разбирательство. Мужчину обвиняли в неоднократном нарушении статьи 264 Уголовного кодекса Польши, однако районный суд Бяла-Подляски решил объединить все случаи в один эпизод.

В итоге белоруса приговорили к шести месяцам лишения свободы, но с отсрочкой наказания на два года испытательного срока. Также его освободили от уплаты судебных расходов.

