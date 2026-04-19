закрыть
23 апреля 2026, четверг, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Женщину, тело которой нашли в Витебской области, могли убить

  19.04.2026, 20:41
Что известно.

Два дня назад, 17 апреля, в Лепельском районе Витебской области нашли тело женщины. По предварительным данным, ее смерть могла наступить в течение года. В воскресенье, 19 апреля, Следственный комитет заявил, что женщину могли убить.

УСК по Витебской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК РБ (Убийство).

— На месте работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований, — говорится в заявлении СК.

Напомним, труп женщины в лесном массиве Лепельского района обнарудили 17 апреля, Возраст погибшей 18−40 лет, рост — около 170 см.

И МВД, и СК просит всех, кто владеет какой-либо информацией, или у кого пропали без вести родные или знакомые обратиться по телефону 102 или по номеру +37533 399 80 44 (круглосуточно).

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров