IRNA: Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США 32 19.04.2026, 20:48

Тегеран обосновал свое решение «чрезмерными требованиями» Вашингтона.

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что для плодотворных контактов «нет явных перспектив».

IRNA пишет, что Иран обосновал свое решение «чрезмерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, неоднократными противоречиями». На отказ республики от переговоров также повлияла морская блокада США. В заявлении отмечается, что Иран считает ее «нарушением режима прекращения огня».

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй раунд переговоров иранской и американской сторон состоится вечером 21 апреля в Исламабаде. США будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять господина Трампа Джаред Кушнер. По данным Tasnim, Иран не отправит переговорную делегацию для контактов с США, пока действует морская блокада республики.

