23 апреля 2026, четверг, 21:16
«Манчестер Сити» обыграл лидера чемпионата Англии

  • 19.04.2026, 21:00
«Манчестер Сити» обыграл лидера чемпионата Англии

«Горожане» победили «Арсенал».

«Манчестер Сити» победил лидирующий в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Арсенал» и сократил отставание от него до трех очков при игре в запасе.

Матч 33-го тура прошел в Манчестере и завершился со счетом 2:1.

«Манчестер Сити» открыл счет на 16-й минуте после гола Райана Шерки. На 18-й гости сравняли — Кай Хаверц воспользовался грубой ошибкой Джанлуиджи Доннаруммы, который замешкался, обрабатывая мяч в штрафной.

На 65-й минуте Эрлинг Холанд вывел хозяев вперед.

Шерки стал первым игроком в этом сезоне АПЛ, преодолевшим отметку 10 забитых мячей и 10 результативных передач — 10+14, отмечает Opta.

У «Арсенала» первое место в таблице и 70 очков, у «Манчестер Сити» — 67.

В следующем туре «Арсенал», проигравший два матча подряд, встретится с «Ньюкаслом» 25 апреля, а «Сити» 22 апреля сыграет в гостях с «Бернли».

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров