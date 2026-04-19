«Манчестер Сити» обыграл лидера чемпионата Англии
- 19.04.2026, 21:00
«Горожане» победили «Арсенал».
«Манчестер Сити» победил лидирующий в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Арсенал» и сократил отставание от него до трех очков при игре в запасе.
Матч 33-го тура прошел в Манчестере и завершился со счетом 2:1.
«Манчестер Сити» открыл счет на 16-й минуте после гола Райана Шерки. На 18-й гости сравняли — Кай Хаверц воспользовался грубой ошибкой Джанлуиджи Доннаруммы, который замешкался, обрабатывая мяч в штрафной.
На 65-й минуте Эрлинг Холанд вывел хозяев вперед.
Шерки стал первым игроком в этом сезоне АПЛ, преодолевшим отметку 10 забитых мячей и 10 результативных передач — 10+14, отмечает Opta.
У «Арсенала» первое место в таблице и 70 очков, у «Манчестер Сити» — 67.
В следующем туре «Арсенал», проигравший два матча подряд, встретится с «Ньюкаслом» 25 апреля, а «Сити» 22 апреля сыграет в гостях с «Бернли».