В США мужчина устроил стрельбу на улице 4 19.04.2026, 21:08

Погибли восемь детей.

Как сообщает ВВС, рано утром в городе Шривпорт, что в штате Луизианна неизвестный открыл стрельбу. В результате погибли восемь детей в возрасте от одного года до 14 лет. Еще двое пострадали, в каком они состоянии, неизвестно.

По данным полиции, на которые ссылается NBS News, сотрудники департамента в Шривпоте получили сообщение о бытовом конфликте в шесть утра по местному времени (два часа дня по Минску).

По словам представителя полиции Кристофера Борделона, место происшествия оказалось «обширным» и охватывало сразу три локации.

Би-би-си сообщает, что некоторые из погибших детей были родственниками стрелявшего. Мужчина использовал оружие в нескольких местах города — двух домах, находящихся в одном квартале, и третьем неподалеку.

По информации местных властей, после стрельбы неизвестный угнал автомобиль и попытался скрыться. Однако полиция застрелила его во время погони. Личность мужчины пока не раскрывают, известно, что он действовал в одиночку. Мотивы преступления выясняются.

