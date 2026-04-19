«Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии

«Бавария» в 35-й раз стала чемпионом Германии1
- 19.04.2026, 21:37
Мюнхенский клуб взял титул второй сезон подряд.
«Бавария» взяла титул второй сезон подряд после победы над «Штутгартом» (4:2). Мюнхенский клуб за четыре тура до конца оторвался от дортмундской «Боруссии» на 15 очков
Мюнхенская «Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче 30-го тура чемпионата Германии и досрочно стала победителем турнира.
Игра завершилась со счетом 4:2.
«Бавария» набрала 79 очков и стала недосягаемой для дортмундской «Боруссии» (64) за четыре тура до конца чемпионата.
Мюнхенский клуб стал чемпионом второй сезон подряд и в 35-й раз в истории (рекорд).
«Это был фантастический сезон для нас. Завершить чемпионат таким образом, забив столько голов», — сказал форвард «Баварии» Гарри Кейн, который возглавляет список лучших бомбардиров лиги с 32 мячами.
«Бавария» в этом сезоне побила рекорд лиги по количеству голов за один сезон (101), забив уже 109.
В этом сезоне «Баварии» еще предстоят матчи в Кубке Германии (в полуфинале она встретится с «Байером») и в Лиге чемпионов (в полуфинале с «Пари Сен-Жермен»).