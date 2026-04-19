На выборах в Болгарии побеждает партия экс-президента Радева 11 19.04.2026, 21:44

Румен Радев

Данные экзитполов.

По данным экзитполов социологических агентств Alpha Research и Market LINKS на выборах в Болгарии побеждает партия пророссийского экс-президента Румена Радева, которая, по разным данным, набирает от 38,1% до 39,1% голосов избирателей.

Об этом сообщил болгарский телеканал BTV.

По данным Market LINKS, в болгарский парламент проходят пять партий:

Прогрессивная Болгария — 39,1%;

ГЕРБ-УДФ — 15,6%;

Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 13,4%;

Движение за права и свободы — 7,5%;

Возрождение — 5,1%.

Распределение мандатов выглядит так:

Прогрессивная Болгария — 116;

ГЕРБ-УДФ — 47;

Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 40;

Движение за права и свободы — 22;

Возрождение — 15.

Согласно данным Alpha Research, в следующий парламент Болгарии проходят шесть партий:

Прогрессивная Болгария — 38,1%;

ГЕРБ-УДФ — 15,29%;

Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 14,1%;

Движение за права и свободы — 7,9%;

Возрождение — 4,9%.

Объединенные левые — 4,1%.

Распределение мандатов выглядит так:

Прогрессивная Болгария — 107;

ГЕРБ-УДФ — 45;

Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 40;

Движение за права и свободы — 22;

Возрождение — 14.

Объединенные левые — 12.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com