На выборах в Болгарии побеждает партия экс-президента Радева

На выборах в Болгарии побеждает партия экс-президента Радева11
- 19.04.2026, 21:44
Данные экзитполов.
По данным экзитполов социологических агентств Alpha Research и Market LINKS на выборах в Болгарии побеждает партия пророссийского экс-президента Румена Радева, которая, по разным данным, набирает от 38,1% до 39,1% голосов избирателей.
Об этом сообщил болгарский телеканал BTV.
По данным Market LINKS, в болгарский парламент проходят пять партий:
Прогрессивная Болгария — 39,1%;
ГЕРБ-УДФ — 15,6%;
Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 13,4%;
Движение за права и свободы — 7,5%;
Возрождение — 5,1%.
Распределение мандатов выглядит так:
Прогрессивная Болгария — 116;
ГЕРБ-УДФ — 47;
Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 40;
Движение за права и свободы — 22;
Возрождение — 15.
Согласно данным Alpha Research, в следующий парламент Болгарии проходят шесть партий:
Прогрессивная Болгария — 38,1%;
ГЕРБ-УДФ — 15,29%;
Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 14,1%;
Движение за права и свободы — 7,9%;
Возрождение — 4,9%.
Объединенные левые — 4,1%.
Распределение мандатов выглядит так:
Прогрессивная Болгария — 107;
ГЕРБ-УДФ — 45;
Продолжаем изменения — Демократическая Болгария — 40;
Движение за права и свободы — 22;
Возрождение — 14.
Объединенные левые — 12.