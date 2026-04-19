В Германии спецназ взял штурмом сикхский храм после сообщений о стрельбе 3 19.04.2026, 22:06

В храме стрелка не обнаружили.

В немецком городе Мерс cпецназ окружил сикхский храм — по информации Bild, предполагалось, что внутри находится вооруженный преступник. Однако, как пишет Focus, когда храм штурмовали, подразделение никого не обнаружило.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в службах безопасности сообщило, что во время молитвы в храме произошла стычка между двумя группами людей. Три человека получили незначительные травмы, свидетели также сообщали о выстрелах.

Как пишет Bild, в конфликте участвовали более 40 человек, над храмом кружил полицейский вертолет. Свидетель ЧП также сообщил изданию, что незадолго до начала службы нападавшие достали перцовый баллончик, затем один из них выстрелил из пистолета.

«В основе конфликта спор между бывшими и нынешними членами правления, который также касается церковных средств. Проблемы и конфликты существуют уже некоторое время. Но в основном речь идет о влиянии», — пояснил член общины.

