Зеленский объяснил, для чего в РФ блокируют соцсети 8 19.04.2026, 22:21

Президент Украины назвал две версии.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что блокировка социальных сетей в России может быть связана с масштабной мобилизацией.

Об этом глава государства заявил в интервью для телемарафона.

«Ограничение доступа к социальным сетям в РФ связано не с тем, чтобы ограничить критику главы их государства. А, на мой взгляд, с более глубокой задачей. Чтобы не было бунтов.

Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за, на мой взгляд, нескольких вещей. Прежде всего, всеобщая мобилизация, масштабная. Это мобилизация людей из центральных городов, в частности - Москвы и Санкт-Петербурга», — пояснил он.

По мнению Зеленского, крупная мобилизация нужна России для того, чтобы повторить крупное наступление на Украину.

«Вариант Б, для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий и сделать параллельное наступление, небольшое, туда, где можно ограничиться меньшим количеством боевых сил. Потому что то или иное государство, например, страны Балтии, не готовы к сильному противостоянию. Потому что они - маленькие, а не потому, что они - не смелые, а русские - смелые», - сказал президент Украины.

