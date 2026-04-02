В Калинковичах мужчина умер с рекордным уровнем алкоголя в крови 18 2.04.2026, 2:59

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10,6 промилле.

В Калинковичах зафиксирован один из самых высоких уровней алкоголя в крови погибшего: судебные эксперты установили, что мужчина скончался от острого отравления этиловым спиртом, концентрация которого составила 10,6 промилле. Об этом сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз.

По данным следствия, мужчина не работал и злоупотреблял алкоголем. В начале марта он перестал выходить из дома, после чего соседи забили тревогу. Прибывшие правоохранители обнаружили его тело без признаков жизни.

Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она подтвердила, что причиной стало острое алкогольное отравление.

Как сообщили специалисты, смерть может наступить уже при уровне около 3,5 промилле.

Напомним, Беларусь остается одной из стран с самыми тяжелыми последствиями употребления алкоголя. Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, страна занимает первое место в мире по смертности, связанной с алкоголем, и входит в тройку лидеров по числу потерянных лет жизни.

Анализ, охвативший период с 2000 по 2020 год, показал: несмотря на общее снижение алкогольной смертности в мире, Восточная Европа и особенно Беларусь остаются зоной повышенного риска.

В 2019 году возраст-стандартизированная смертность, связанная с алкоголем, в стране составила 164,3 случая на 100 000 человек – более чем в пять раз выше мирового среднего показателя (33,2).

При этом показатель потерянных лет жизни достиг 5596 на 100 000 населения, тогда как глобальный уровень составил 1482.

Эксперты отмечают, что значительная часть таких случаев связана не только с хроническими заболеваниями, но и с травмами, насилием и острыми отравлениями – подобными тому, что произошло в Калинковичах.

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