Ученые назвали дату, когда население Земли достигнет 12,4 миллиарда 23 2.04.2026, 5:00

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Такой уровень опасен для планеты.

Численность населения Земли может достичь своего пика в конце 2070-х годов и составить более 12 миллиардов человек. Об этом говорится в прогнозе ученых из Университета Флиндерса (Австралия), пишет Daily Mail.

В настоящее время население нашей планеты составляет 8,3 миллиарда человек. Исходя из текущих тенденций, исследователи утверждают, что количество людей на Земле может достичь пика на уровне 12,4 миллиарда к концу 2070-х годов.

«Наши расчеты показывают, что устойчивая численность населения планеты ближе к 2,5 миллиардам человек, если бы каждый жил в пределах экологических ограничений и при комфортных, экономически безопасных стандартах жизни», - отметил профессор, автор исследования Кори Бредшоу.

Исследователи утверждают, что текущий путь человечества подтолкнет общества к более глубоким кризисам. Отмечается, что если население Земли достигнет 11,7-12,4 миллиарда человек, это может иметь разрушительное влияние на нашу планету.

Исследование выявило «сильную» связь между увеличением численности населения и повышением глобальной температуры, увеличением экологического следа и более высокими выбросами углерода.

«Меньшее население с меньшим потреблением создает лучшие результаты как для людей, так и для планеты», - подчеркнул Бредшоу.

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