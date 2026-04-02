«Шурик, передаю, человека обнуляйте» 4 2.04.2026, 7:48

14,218

Перехват ГУР разоблачил систему казней в армии РФ.

Украинские разведчики перехватили разговор, который свидетельствует о фактах системного убийства российскими командирами собственных военнослужащих.

Соответствующую аудиозапись обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно материалам разведки, практика системных убийств подчиненных стала привычным инструментом управления в оккупационных войсках. Командиры на местах получают полный карт-бланш на ликвидацию любого, кого они заподозрят в «измене» или нежелании выполнять самоубийственные приказы.

Расстрел как обыденность

Так, на обнародованной записи ГУР зафиксирован момент, когда один из российских главарей требует от исполнителя по кличке «Шурик» немедленно казнить бойца. Командир давит на подчиненных, подчеркивая, что осужденный солдат больше не является частью их подразделения.

«Шурик», передаю, человека обнуляйте. Если отпустишь, тебе, скорее всего, прилетит сразу и раз ... е вашу позицию. Человек уже не с нами работает», - говорит командир захватчиков.

Психологическое давление и угрозы исполнителям

Перехват также демонстрирует, как командование реагирует на сомнения солдат, которые не решаются убить собрата. Командир переходит к крику и угрозам, ставя под угрозу жизнь самих исполнителей.

«Ты не понял приказа? Ты хочешь про...ти столько точек, и пацанов, которые с тобой рядом находятся, из-за одного д'Артаньяна», - свирепствует российский офицер.

Выход для тех, кто хочет жить

В ГУР отмечают, что такие расправы стали для россиян нормой, поскольку командование боится потери контроля над деморализованными подразделениями. Единственный способ для оккупанта избежать пули в спину от собственного командира - это сдача в украинский плен.

Украинская разведка напоминает о государственном проекте «Хочу жить», который является единственным безопасным путем для сохранения жизни российских военнослужащих.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com