Трамп выступил с обращением к нации по поводу войны в Иране 20 2.04.2026, 8:28

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Дональд Трамп

Президент США анонсировал мощные удары.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, чтобы поделиться обновленной информацией о войне с Ираном. Американский лидер заверил, что США «доведут дело до конца» и анонсировал следующие мощные удары.

Речь стала первым важным национальным обращением президента по конфликту на Ближнем Востоке с момента начала бомбардировок объектов Ирана в феврале. «Фокус» передает главные заявления главы Белого дома.

Обращение Трамп начал со слов о том, что США и Израилю удалось уничтожить военно-морские силы Ирана.

«Военно-морские силы Ирана уничтожены. Их военно-воздушные силы лежат в руинах», — заявил глава США.

Трамп также объяснил, что США независимы от Ближнего Востока, но находятся там для помощи союзникам.

«Нам не обязательно там быть. Нам не нужна их нефть. Нам не нужно ничего из того, что они имеют. Но мы там, чтобы помогать нашим союзникам», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, основные стратегические цели военной операции в Иране уже «почти достигнуты».

Относительно блокирования Ираном Ормузского пролива, Трамп отметил, что страны, получающие нефть через него, самостоятельно должны заботиться о проходе. США не заинтересованы в проливе, подчеркнул Трамп, добавив, что он будет открыт «естественным путем» тогда, когда конфликт на Ближнем Востоке подойдет к концу.

Трамп анонсирует новые мощные удары по Ирану

В ходе обращения к нации президент США также анонсировал новые мощные удары по Ирану в ближайшее время. Американские силы готовятся осуществить их в следующие 2-3 недели, сообщил Трамп.

«Мы нанесем им чрезвычайно сильный удар в течение следующих 2-3 недель. Мы вернем их в каменный век, куда они и принадлежат», — заявил политик.

США готовы уничтожить электростанции и нефтяную инфраструктуру Ирана, если он не пойдет на сделку, заверил Трамп.

Стоит заметить, что накануне СМИ предполагали, что во время обращения к нации Трамп объявит наземное вторжение в Иран или же заявит об осуществлении всех целей в ходе военной операции. Издание Politico в частности писало, что президент США намерен заявить о победе в Иране.

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