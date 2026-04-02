Малоизвестный овощ бьет все рекорды по железу и витамину С 4 2.04.2026, 8:59

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Он невероятно богат питательными веществами.

Этот овощ выглядит скромно, но это настоящий суперфуд. Часто его добавляют в салаты, хотя на самом деле он принадлежит к семье капустных — родной брат брокколи, кейла и горчицы. О нем рассказывают в Noklapja.

Несмотря на деликатный вид, он невероятно богат питательными веществами. CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний США) оценил его идеально — 100 из 100 в рейтинге суперфудов. Если в конце списка оказался сладкий картофель, первое место уверенно завоевал водяной кресс.

Этот овощ ценили еще в древности. Его называли «растением чистых вод», ведь он растет только в кристально чистых источниках. Гиппократ использовал его для лечения кровяных заболеваний на острове Кос, а римские легионеры ели его для силы и выносливости.

Его пищевая ценность до сих пор поражает ученых. Современные исследования подтверждают: водяной кресс — функциональная пища, помогающая предотвращать хронические болезни.

Водяной кресс рекордсмен по плотности питательных веществ. На один грамм он содержит больше витамина C, чем апельсины, больше кальция, чем цельное молоко, и больше железа, чем шпинат.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн рассказывает: «Водяной кресс богат витаминами K, C, A (бета-каротин), фолиевой кислотой, а также содержит кальций, калий и железо». И все это при сверхнизкой калорийности — всего 11–15 калорий на 100 граммов, жиры практически отсутствуют.

Листья содержат глюкозинолаты — природные соединения, которые при измельчении превращаются в сульфорафан, мощный антиоксидант с противовоспалительным действием. А PEITC, отвечающая за пряный вкус, помогает защищать ДНК и борется с раковыми клетками.

Многие избегают его, потому что не знают, как готовить. Ладлам-Рейн советует: «Идеально для салатов, крем-супов, пасты, сэндвичей или песто».

Его острый вкус отлично сочетается с яйцами, лососем и козьим сыром. Для лучшего усвоения витаминов K и бета-каротина добавляйте здоровые жиры — оливковое масло, авокадо или семена. В сочетании с белком еще больше усиливает чувство насыщения.

Даже при термической обработке, когда теряется витамин C, водяной кресс остается вкусным и полезным, если добавлять его в суп в конце приготовления.

Водяной кресс чрезвычайно полезен, но содержит много витамина K, который влияет на свертываемость крови. Людям, принимающим варфарин или другие антикоагулянты, следует контролировать его потребление.

Людям на литиевой терапии тоже нужно осторожно: овощ обладает легким мочегонным эффектом, что может вызвать накопление лития в организме до токсических уровней.

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