Может ли работник в Беларуси уйти в отпуск дважды за сезон? 3 2.04.2026, 9:45

2,856

Ответ адвоката.

Может ли работник, который уже уходил в отпуск в мае, вновь отправиться на отдых уже в июле, объяснила изданию «Аргументы и факты» адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук. Ее ответ опубликовал телеграм-канал Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Специалистка пояснила, что перерыв между отпусками нормативно не установлен.

Поэтому уйти в отпуск дважды за сезон допустимо, если наниматель и работник об этом договорились, если это не повредит рабочему процессу.

Правовой инспектор труда Могилевской областной организации Профсоюза работников госучреждений Лариса Клименкова ранее отвечала на другой популярный вопрос об отпусках — можно ли уйти на отдых авансом. Она отметила, что это возможно, но только в рамках уже идущего рабочего года.

«Предоставление отпуска авансом в счет рабочего года, который еще не начался, Трудовым кодексом не разрешено», — резюмировала Лариса Клименкова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com