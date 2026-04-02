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Может ли работник в Беларуси уйти в отпуск дважды за сезон?

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  • 2.04.2026, 9:45
  • 2,856
Может ли работник в Беларуси уйти в отпуск дважды за сезон?

Ответ адвоката.

Может ли работник, который уже уходил в отпуск в мае, вновь отправиться на отдых уже в июле, объяснила изданию «Аргументы и факты» адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук. Ее ответ опубликовал телеграм-канал Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Специалистка пояснила, что перерыв между отпусками нормативно не установлен.

Поэтому уйти в отпуск дважды за сезон допустимо, если наниматель и работник об этом договорились, если это не повредит рабочему процессу.

Правовой инспектор труда Могилевской областной организации Профсоюза работников госучреждений Лариса Клименкова ранее отвечала на другой популярный вопрос об отпусках — можно ли уйти на отдых авансом. Она отметила, что это возможно, но только в рамках уже идущего рабочего года.

«Предоставление отпуска авансом в счет рабочего года, который еще не начался, Трудовым кодексом не разрешено», — резюмировала Лариса Клименкова.

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