Генсек НАТО едет в Вашингтон 2 2.04.2026, 9:59

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Марк Рютте

Фото: Getty Images

На фоне резонансных заявлений Трампа об Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Элисон Харт и представителя Белого дома.

Детали визита пока не уточняются. В то же время пресс-секретарь Альянса заверила, что визит Рютте к Трампу был «запланирован давно».

Генсек НАТО посетит американского президента после его публичных заявлений о том, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Эти слова прозвучали после нескольких недель критики со стороны Трампа в адрес союзников из-за их отказа участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

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