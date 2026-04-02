Генсек НАТО едет в Вашингтон

Генсек НАТО едет в Вашингтон2
- 2.04.2026, 9:59
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На фоне резонансных заявлений Трампа об Альянсе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Элисон Харт и представителя Белого дома.
Детали визита пока не уточняются. В то же время пресс-секретарь Альянса заверила, что визит Рютте к Трампу был «запланирован давно».
Генсек НАТО посетит американского президента после его публичных заявлений о том, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.
Эти слова прозвучали после нескольких недель критики со стороны Трампа в адрес союзников из-за их отказа участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.