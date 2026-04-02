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Два новых факультатива появятся в школах Беларуси

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  • 2.04.2026, 10:11
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Два новых факультатива появятся в школах Беларуси

Один о самопознании, второй — о кооперации.

В белорусских школах появятся два новых факультатива, сообщило Министерство образования.

Так, в новом учебном году белорусские школьники смогут посещать новые факультативы: «Учимся понимать себя и других» и «Учимся помогать себе и другим».

Первый факультатив о самопознании рассчитана на учащихся третьих - четвертых классов и будет проходить раз в неделю. На факультативе «Учимся понимать себя и других» учащиеся начальной школы смогут формировать и развивать компетенции самопознания и саморазвития, эмоциональной регуляции и коммуникации.

- На факультативе мы учим детей определять свои эмоции, успокаивать себя, проживать и справляться с чувствами. Все занятия построены на играх, упражнениях, разборе ситуаций, - рассказала методист центра оценки качества образования Академии образования Мария Горбунова.

На последних занятиях факультатива «Учимся понимать себя и других» дети начальной школы будут ставить небольшой спектакль. А подростки на факультативе «Учимся помогать себе и другим», который рассчитан на пятые - седьмые классы, еще дети будут осваивать навыки кооперации и работы в команде. Также на факультативе для старших классов еще будет познавательный квест.

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