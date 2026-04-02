ISW опроверг заявления Герасимова 1 2.04.2026, 10:21

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Валерий Герасимов

Минобороны РФ наврало.

1 апреля Министерство обороны России в третий раз за время полномасштабного вторжения заявило, что российские войска якобы захватили всю Луганскую область. Действительно ли это заявление соответствует действительности, проанализировал Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW напоминают, что российские войска контролируют большую часть Луганской области еще с октября 2022 года. Однако по состоянию на 1 апреля 2026 года доказательства, которые ISW собрал в открытых источниках, позволяют оценить, что российские войска сейчас контролируют 99,84% Луганской области, однако не захватили населенные пункты Надия и Новоегоровка, расположенные к востоку от Боровой Харьковской области. [Оба этих населенных пункта остаются свободной «зеленой» зоной и на картах DeepState — прим. ред.]

ISW констатирует, что за годы войны российские чиновники уже неоднократно заявляли о полном захвате Луганской области. Еще в июле 2022 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу впервые заявил, что российские войска захватили регион. А Леонид Пасечник, марионетка Кремля на оккупированной части Луганской области, снова заявил то же самое в июне 2025 года. Позже, в октябре 2025 года, российский диктатор Владимир Путин заявлял, что украинские войска удерживают позиции только на 0,13% Луганской области.

Со своей стороны, специалисты ISW объясняют, что российские войска контролируют большую часть Луганской области с осени 2022 года, когда линия фронта в этом районе стабилизировалась после Харьковского контрнаступления Украины. Поэтому заявления Кремля в 2025 и 2026 годах о якобы полном захвате региона преувеличивают незначительные изменения на фронте в Луганской области, чтобы создать ложное впечатление, что оккупационные войска быстро продвигаются на разных участках поля боя.

Эти преувеличенные заявления Кремля о захвате Луганской области являются частью более широкой скоординированной информационной кампании РФ, подчеркивает Институт изучения войны. Цель этой кампании — создать ложное ощущение срочности, чтобы заставить Украину уступить неоккупированные части Донецкой области. Поэтому новое заявление Минобороны России о якобы полном захвате Луганщины является частью когнитивной войны Кремля, направленной на то, чтобы заявлять об украинской обороне «на грани краха» и побудить Соединенные Штаты и других партнеров Киева заставить Украину безосновательно уступить территорию, которую российские войска вряд ли способны захватить силой в среднесрочной перспективе — если вообще способны.

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