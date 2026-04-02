Битва за Беларусь продолжается 5 2.04.2026, 10:29

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Мы — отдельная, полноценная и самодостаточная нация.

Политолог Александр Класковский в статье для «Позiрк» высказал мнение, что белорусская нация продолжает сопротивление имперской России, несмотря на все старания Кремля:

— Лукашенко готов поступаться кусищами суверенитета ради того, чтобы в принципе сохранить свое кресло. Что особенно наглядно продемонстрировал в 2020-м, когда, убоявшись народного восстания, стал просить Путина о помощи.

Годом ранее, в 2019-м, белорусский автократ яростно отбивался от предложенных Москвой «дорожных карт углубления интеграции», сильно повздорил на этой почве со «старшим братом».

Но когда грянули протесты против фальсификации выборов, предпочел вогнать свою страну еще в большую зависимость от Кремля, нежели уйти с должности, за которую якобы «не держится посиневшими пальцами». И послушно подписал два пакета «союзных программ» — перелицованных «дорожных карт».

После 2020-го Россия резко усилила свое присутствие в Беларуси: тактическое ядерное оружие, «Орешник», новые «Русские дома» и прочие элементы имперской экспансии.

Опасность ползучей русификации велика. Но все-таки три с половиной десятилетия независимости сделали свое дело.

Как ни надрывается из каждого утюга великодержавная пропаганда, имперский реваншизм массе белорусов чужд. Социология фиксирует феноменальный для политически расколотого общества консенсус в вопросе, должна ли белорусская армия воевать за Россию в Украине. Звучит дружное «нет».

Политолог обращает внимание на соцопросы — лишь 3% респондентов высказываются за присоединение к России:

— Три десятилетия назад «великие интеграторы» Лукашенко и Ельцин назначили на 2 апреля специальный праздник — «День единения народов Беларуси и России». Но белорусы, как видим, сливаться в экстазе с воинственной большой соседкой не хотят.

Да, империя сегодня в шовинистическом угаре, ее оскал страшен, когти цепки, опасность велика. Но в белорусском обществе, при всей разнице политических взглядов, явно преобладает осознание, что мы — отдельная, полноценная и самодостаточная нация, а не «ветвь триединого народа».

А если так, то бой за независимую Беларусь еще не проигран.

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