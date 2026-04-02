В Дании нашли военный корабль, затопленный британцами 225 лет назад 2.04.2026, 10:32

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В стране назвали эту находку сенсационной.

Морские археологи обнаружили на дне Копенгагенской гавани датский военный корабль, затопленный 225 лет назад.

Об этом сообщило агентство AP.

Датский Музей кораблей викингов, который руководит многомесячными подводными исследованиями, объявил о находке в четверг — ровно через 225 лет после битвы у Копенгагена 1801 года.

«Это важная часть датского национального самосознания», — заявил Мортен Йонансен, руководитель отдела морской археологии музея.

По его словам, об этом сражении написано немало «очень восторженными наблюдателями», однако до сих пор нет точного понимания, каково было находиться на борту корабля под огнём британского флота. «Часть этой истории мы, вероятно, сможем восстановить, изучив обломки судна», — добавил Йохансен.

В ходе работ археологи нашли две пушки, элементы униформы, опознавательные знаки, обувь, бутылки и даже часть нижней челюсти моряка — возможно, одного из 19 членов экипажа, пропавших без вести и, вероятно, погибших в тот день.

Во время битвы у Копенгагена адмирал Горацио Нельсон и британский флот атаковали и разгромили датские силы, выстроившиеся в оборонительную линию у входа в гавань.

Тысячи людей были убиты или ранены в ходе ожесточённого морского сражения, продолжавшегося несколько часов и считающегося одной из самых значимых побед Нельсона. Его целью было вынудить Данию выйти из союза североевропейских государств, куда входили Россия, Пруссия и Швеция.

Место раскопок вскоре окажется в зоне масштабного строительства: в рамках мегапроекта «Линеттгольм» здесь планируют создать новый жилой район в акватории Копенгагенской гавани. Ожидается, что проект будет завершён к 2070 году.

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