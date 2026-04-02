Болгария экстренно просит ЕС о защите 4 2.04.2026, 10:39

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Кремль хочет повлиять на выборы в стране.

Болгария официально обратилась к Европейскому cоюзу с просьбой помочь противостоять возможному российскому вмешательству накануне выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на текст письма болгарского правительства.

На прошлой неделе представители властей направили обращение в дипломатическую службу ЕС с призывом пресечь кампании по манипулированию общественным мнением через социальные сети и пропагандистские сайты.

По данным источников, в стране действует сеть аккаунтов, связанных с Россией, которые распространяют раздор в обществе перед голосованием, назначенным на 19 апреля.

В письме подчёркивается, что помощь необходима, «учитывая повышенный риск скоординированных кампаний дезинформации и иностранного вмешательства, способных подорвать целостность избирательного процесса».

Сообщается, что София привлекла расследователя Христо Грозева для консультаций специального подразделения, которое будет координировать ответ на гибридные угрозы.

Один из чиновников на условиях анонимности отметил, что ранее Болгария «предпочитала не выносить эти вопросы в публичное поле», однако теперь защита информационного пространства стала приоритетом номер один.

Кроме того, страна просит активировать механизм под названием «Система быстрого реагирования» в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Это позволит провести встречи с представителями платформ Meta, Google, TikTok и других компаний для выявления и пресечения дезинформации.

Как отметил аналитик Георгий Ангелов, показательным примером является Румыния, где в TikTok неожиданную победу одержал малоизвестный кандидат с пророссийской позицией.

«После того, что мы увидели в Румынии, это выглядит как очень опасная тенденция», — подчеркнул он.

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