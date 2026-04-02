Как семья Шойгу наворовала свои миллиарды 3 2.04.2026, 10:56

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Сергей Шойгу

Большое расследование.

Российский блогер Ростислав Мурзагулов выпустил расследование о семье бывшего главы Минобороны РФ, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

«Семья секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу — это просто какое-то сборище клептоманов. Такой вывод я сделал, внимательно изучив массив из 30 важнейших и абсолютно эксклюзивных документов. Из них прямо следует, что клан Шойгу хватается за любое пахнущее баблом дело — от подрядов «Газпрома» и угольщиков до проведения выставок и медосмотров для таксистов», — рассказал Мурзагулов на своем YouTube-канале.

«За каждым из полученных нами документов — миллиардные бизнесы. Записаны они в основном на дочь Шойгу — Ксению. Все эти бизнесы, я уверен, стали возможны только и исключительно благодаря коррупционным схемам Шойгу-старшего, а прибыли поступают от государственных или окологосударственных структур типа «Газпрома», «Сбера», «Газпромбанка» и так далее», — говорит блогер.

Большую часть информации, как рассказал Мурзагулов, он получил в виде конкретных документов в рамках проекта «Киберлегион».

«Это группа российских, и не только, хакеров или хактивистов, как они сами себя называют, которые специализируются на взломе баз данных различных российских организаций», — говорит блогер.

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